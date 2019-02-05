Bağdat'ta İran-Irak ilişkileri değerlendirildi

Irak ziyareti kapsamında temaslarını sürdüren İran İslami Şura Meclisi Başkan Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bu ülkenin Parlamento Başkanı Muhammed Helbusi ile bir araya geldi.

Bu görüşmede Emir Abdullahiyan, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Tahran’ı ziyaret etmeye yönelik gönderdiği davetiyesini Helbusi’ye takdim etti.

Öte yandan Emir Abdullahiyan, Irak Hikmet Hareketi'nin lideri Seyyid Ammar Hekim ile de bir araya geldi. İkili ilişkilerin konuşulduğu görüşmede Irak ile bölgenin son durumu değerlendirildi.