Bu yıl 6 milyon turist İran'a seyahat etti

Kültürel Miras Kurumu Başkanı Ali Asghar Mounesan dün akşam Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın açılış töreninde İran’a gelen yabancı turist istatistiklerini sunarak, şu ifadelerde bulundu: 2017 yılında uluslararası turist sayısı bir milyar 323 milyon iken 2018’de bu sayı bir milyar 400 milyona yükseldi. 2030 yılına kadar dünyada iki milyar turist olacağı öngörülüyor.

Ali Asghar Mounesan sözlerini şöyle sürdürdü: Her gün yeni turist destinasyonları artıyor ve yoksul ülkeler bile turizm kapasitesini keşfetmiştir. İran da birkaç yıldır bu alana önem veriyor. Şu anda turizm de 12 milyar dolarlık yatırıma sahiptir ve iki bin turizm projesi de bu ülkede uygulanmaktadır.

Ülke turizminin geleceğini değerlendiren Mounesan “Yılın ilk dokuz ayında 6 milyon yabancı turist ülkeye seyahat etmiştir. Yılın sonuna kadar bu sayının 7 milyona ulaşacağını umuyoruz. Bu fuar İran’ın turizm kapasitesini tanıtmak için harika bir fırsattır” diye konuştu.