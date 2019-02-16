Zarif, Mesrur Barzani ile görüştü

55. Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere Almanya’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zerif'in ikili görüşmeleri devam ediyor. Zarif, bugün Kürdistan Güvenlik Konseyi Müsteşarı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Bakan Zarif’in 3 günlük konferansa katılan bazı yabancı yetkililerle de bir araya gelip fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Küresel güvenlik konularının ele alındığı, dünyanın en önemli siyasi platformlarından Münih Güvenlik Konferansı bugün başlıyor. Geleneksel olarak Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen konferans, yoğun gündem maddeleriyle Pazar gününe dek sürecek.