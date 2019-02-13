Suudi yetkiliden İran'la ilgili açıklama

Russia Today’in aktardığı habere göre, Beyrut’a giden Suudi Arabistan Kraliyet Divanı Müsteşarı Nizar Alula Lübnan’da yeni hükümetin kurulmasına ilişkin şöyle dedi: İran ile Suudi Arabistan’ın bu konuyla ilgili eğilimleri farklıdır ve bu husuta herhangi bir anlaşmazlık veya rekabet söz konusu değil.

Bu ziyaretin yeni hükümetin kurulması dolayısıyla Lübnanlı yetkililere tebrik etme amacıyla yapıldığını belirten Alula “Yeni hükümetle istişarelere başladık ve hükümet Lübnan’da kurulur kurulmaz diğer konuları da ele alacağız. Lübnan ile Suudi Arabistan arasında 20’den fazla anlaşma mevcuttur ve hepsi uygulanacak” diye konuştu.

Alula, Lübnan’da yeni hükümetin kurulması ardından ilk kez bu ülkeyi ziyaret eden Suudi bir yetkilidir. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Alula’dan önce Lübnan’a gitmişti.