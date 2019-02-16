Almanya'da İran-Avustralya ilişkileri değerlendirildi

55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere Almanya’da bulunan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avustralya'nın İstihbarat-Güvenlik Teşkilatı (ASIO) Duncan Lewis ile bir araya gelerek ikili ilişkileri konuştu.

İran bölgedeki kilit rolüne değinen Duncan Lewis bu görüşmede, iki ülke arasında güvenlik işbiriliğinin daha fazla artması gerektiğini vurguladı.

Bakan Zarif’in 3 günlük konferansa katılan bazı yabancı yetkililerle de bir araya gelip fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Küresel güvenlik konularının ele alındığı, dünyanın en önemli siyasi platformlarından Münih Güvenlik Konferansı bugün başlıyor. Geleneksel olarak Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen konferans, yoğun gündem maddeleriyle Pazar gününe dek sürecek.