Zarif Çinli mevkidaşı ile görüştü

Çin'e yolculuk yapan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Çinli mevkidaşı Wang Yi ile başkent Pekin’de bir araya gelip fikir alışverişinde bulundu.

Karşılıklı ilişkilerin tüm alanlarda geliştirilmesi gerektiğinin yanı sıra önemli bölgesel ve küresel gelişmeler iki üst düzey diplomat tarafından masaya yatırılan başlıca konulardı.

Dışişleri Bakanı Zarif, dün öğle saatlerinde çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e gitti.

Zarif'in üç günlük Pekin ziyareti çerçevesinde Çinli üst düzey yetkililerle karşılıklı ilişkileri görüşmesi bekleniyor.