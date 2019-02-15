Dışişleri Bakanı Zarif Almanya'da

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere Almanya’ya geldi.

Zarif, konferansta önemli bölgesel ve küresel güvenlik konularıyla ilgili bir konuşma yapacak.

Bakan Zarif’in konferansa katılan bazı yabancı yetkililerle de bir araya gelip fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Küresel güvenlik konularının ele alındığı, dünyanın en önemli siyasi platformlarından Münih Güvenlik Konferansı bugün başlıyor. Geleneksel olarak Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen konferans, yoğun gündem maddeleriyle Pazar gününe dek sürecek.