  1. Türkiye
19 Şubat 2019 - 22:05

Japonya da Guaido'yu tanıdı

Japonya da Guaido'yu tanıdı

Japonya, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Venezuela’nın muhalif lideri Juan Guaido’yu geçici başkan olarak tanıdıklarını duyurdu.

Venezuela’da devam eden yönetim krizinin uluslararası diplomasi de yansımaları devam ederken konuya dair Japonya’dan bir açıklama geldi. Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, kendisini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’yu tanıdıklarını duyurdu. Kono, "Guaido’ya Venezuela’nın geçici devlet başkanı olarak açık desteğimizi gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

News Code 1876778

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 7 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler