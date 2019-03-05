Tokyo: Japon şirketleri İran'da çalışmak istiyor

Japonya’nın Tahran Büyükelçisi Mitsogo Sayto, Güney Horsan Valisi Muhammed Sadık Motemediyan ile bir araya geldi.

Motemediyan bu görüşmede Güney Horasan eyaletinin madencilik alanında sahip olduğu büyük kapasiteyi değerlendirmek için bu ülke ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Güney Horasan eyaletini ziyaret etmek için Bircend kentine gelen Mitsogo Sayto, “Japon şirketleri ağır bir şekilde yaptırımlarla uğraşıyorlar ancak yine de Avrupa şirketinin tersine İran’da faaliyet göstermeye devam ediyor.” dedi.

Japon şirketlerinin yaptırımlara rağmen İran'la çalışmaya umutlu olduğunu söyleyen Mitsogo Sayto, İran’ın ABD’nin aksine her zaman nükleer anlaşmaya sadık kaldığına dikkati çekti.