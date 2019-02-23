Venezuelalı muhalif lider Guaido Kolombiya'daki konsere katıldı

Başkent Caracas'tan helikopterle yola çıkan Guaido, Venezuela ve Kolombiya arasındaki Tienditas Köprüsü'nün bittiği Cucuta kentinde yapılan konsere katıldı.

NTV'nin haberine göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskının artırılması amacıyla İngiliz milyarder Richard Branson'ın organize ettiği "Venezuela Live Aid" adlı konsere, çok sayıda Kolombiya ve Venezuelalı katıldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo'nun da katıldığı etkinlikte, hükümetten "insani yardımların" ülkeye girişine izin verilmesi istendi.

Öte yandan sınırın Venezuela tarafında da hükümet konser düzenledi. Konserde Maduro taraftarları, olası bir müdahaleye karşı olduklarını dile getirdi.