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23 Şubat 2019 - 09:06

Venezuelalı muhalif lider Guaido Kolombiya'daki konsere katıldı

Venezuelalı muhalif lider Guaido Kolombiya'daki konsere katıldı

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan Juan Guaido, yurt dışı çıkış yasağı olmasına rağmen "Venezuela Live Aid" adlı konsere katılmak üzere Kolombiya'nın sınır kenti Cucuta'ya gitti.

Başkent Caracas'tan helikopterle yola çıkan Guaido, Venezuela ve Kolombiya arasındaki Tienditas Köprüsü'nün bittiği Cucuta kentinde yapılan konsere katıldı.

NTV'nin haberine göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskının artırılması amacıyla İngiliz milyarder Richard Branson'ın organize ettiği "Venezuela Live Aid" adlı konsere, çok sayıda Kolombiya ve Venezuelalı katıldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo'nun da katıldığı etkinlikte, hükümetten "insani yardımların" ülkeye girişine izin verilmesi istendi.

Öte yandan sınırın Venezuela tarafında da hükümet konser düzenledi. Konserde Maduro taraftarları, olası bir müdahaleye karşı olduklarını dile getirdi.

News Code 1876821
Kamran AZAR

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