Esad'ın danışmanı: Erdoğan, Osmanlı İmparatorluğu hayali kuruyor

Valday Tartışma Kulübü tarafından Moskova'da düzenlenen bir konferansta konuşan Şaban, Ankara'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenlik bölge kurma planlarını yorumladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye'nin bu planını 'Suriye topraklarına el konulması' diye niteleyen Şaban, "Ankara'nın yeni topraklar elde etme arzusu var. Osmanlı Devleti'ni yeniden kurma hayalleri olan bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Ancak bunu başaramayacak zira Suriye halkı topraklarını ve ülkesini savunmaya hazır" ifadelerini kullandı.

'KÜRTLERİ KORUMAYA HAZIRIZ'

Şaban'a ABD'nin çekilmesi sonrası Suriye hükümetinin Kürtleri koruyup korumayacağı da soruldu.

Kürtlerin Suriye halkının bir parçası olduğunu kaydeden Şaban, "ABD, etnik gruplar kuruyor ancak Kürtler Suriyelidir ve Suriye hükümeti istisnasız tüm Suriyelileri koruyacak" yanıtını verdi.

'ERKEN SEÇİM İHTİMALİ YOK'

Şaban, bir soru üzerine erken seçim ihtimali olmadığını da ifade etti.

Bu konunun hiç kimse tarafından gündeme getirilmediğini ve seçimlerin 2021 yılında yapılacağını kaydeden Şaban, erken seçim yönünde bir talep olmadığının da altını çizdi.