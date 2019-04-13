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13 Nisan 2019 - 13:38

Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe verdi

Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe verdi

Beyaz Saray önünde kendini ateşe veren bir kişinin yaralandığı açıklandı.

Amerikan Gizli Servisinden yapılan açıklamada, "Beyaz Saray önündeki Pennsylvania Caddesi üzerinde scooter kullanan bir kişinin kendisini ateşe verdiğini”duyurdu.

İHA'ya göre, yapılan açıklamada, Beyaz Saray'ın önünden geçen Pennsylvania Caddesi'nin güvenlik gerekçesiyle bir süre yaya ve araç trafiğine kapatıldığını ve olaya anında müdahale edildiğini, "Kendini ateşe veren kişinin erkek olduğu ve yerel bir hastaneye sevk edildiğini”açıkladı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve kendini yakan kişinin Başkan Donald Trump'a herhangi bir tehlike arz etmediği bildiridi.  

News Code 1877915
Azar MAHDAVAN

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