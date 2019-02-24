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24 Şubat 2019 - 11:03

Aydoğan Cevahir Beşiktaş başkan adayı olduğunu açıkladı

Aydoğan Cevahir Beşiktaş başkan adayı olduğunu açıkladı

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında Aydoğan Cevahir, ‘Hodri meydan’ diyerek başkan adayı olduğunu açıkladı.

Beşiktaş’ta mayıs ayında yapılacak olan seçimli olağan genel kurulda Aydoğan Cevahir aday olacağını açıkladı. 

Fanatik'e göre, Beşiktaş’ın 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısında konuşan Genel Kurul Üyesi Aydoğan Cevahir, başkan adaylığını açıkladı. Konuşmasının son bölümünde, “Başkan adayı oluyorum. Hodri meydan” diyen Aydoğan Cevahir, kongrede adaylık için gerekli 250 imzayı toplaması halinde seçimde başkanlık yarışına hazırlanacak. 

Adaylığını açıklayan Cevahir, divan kurulunu takip eden üyelerden alkış aldı. 

News Code 1876854
Azar MAHDAVAN

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