Ersun Yanal, Beşiktaş galibiyetine 12 yıldır hasret

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü derbide mücadele edecekleri Beşiktaş'a karşı karnesi kötü.

A takımdaki ilk teknik direktörlük tecrübesini 1996 yılında Denizlispor'un başında yaşayan Ersun Yanal, 23 yıllık kariyerinde Beşiktaş'a karşı 33 sınav verdi.

AA'ya göre, Yanal 7 farklı takımla Beşiktaş'a karşı 33 maçta sadece 5 kez kazanırken, 9 beraberlik ve 19 yenilgi aldı.

Ersun Yanal, Beşiktaş'a karşı son galibiyetini ise 12 yıl önce elde etti. Yanal'ın başında bulunduğu Vestel Manisaspor, Türkiye Kupası'nda 4-0 kaybettiği maçın rövanşında 28 Şubat 2007'de Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmişti.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada Ersun Yanal, Beşiktaş'a karşı 12 yıllık galibiyet hasretini de bitirmeye çalışacak. Yanal, 28 Şubat 2007'deki galibiyetin ardından Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı çıktığı toplam 14 maçta 6 beraberlik, 8 yenilgi aldı.