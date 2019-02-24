Gelecek sezon ilk iş olarak bir forvet transferi planlayan Fenerbahçe PSV'nin yıldızı Luuk de Jong'u takibe aldı.

Hollanda ekibinde bu sezon 24 gol, 9 asistlik müthiş bir performans sergileyen 28 yaşındaki oyuncu formuyla göz dolduruyor.

Star'a göre, Sarı-lacivertli yönetimin, tecrübeli golcü için sezon sonunda resmi girişimde bulunmayı planladığı gelen haberler arasında.

1.88 boyundaki De Jong yerden olduğu kadar hava toplarında da etkili bir isim.

Milli forma ile 17 maçta 4 golü olan Luuk'un şu anki piyasa değeri ise 10 milyon euro. Luuk'un PSV ile 2021'e kadar sözleşmesi var.