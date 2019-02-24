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24 Şubat 2019 - 18:18

Pakistan'da bombalı saldırı

Pakistan'da bombalı saldırı

Bir işyeri çıkışına park edilmiş motosikletin havaya uçurulması, en az bir can kaybına yol açtı. Dokuz yaralı hastaneye taşındı.

Pakistan'da bir motosiklete gizlenmiş bombanın  patlaması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. 

Patlama, Belucistan eyaletinin Dera Murad Jamali kentinde meydana  geldi.

Kentteki bir iş yerinin dışına park etmiş motosiklete gizlenmiş bomba  düzeneğinin patlaması sonucu olay yerindeki 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda,  9 kişi de yaralandı.

Yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde  güvenlik önlemi aldı.

Polis Müfettişi Muhsin Butt'un verdiği bilgilere göre, eyalette 2018  yılında yaşanan saldırılarda 15'i güvenlik görevlisi 119 kişi yaşamını kaybetti,  114 kişi de yaralandı.

Eyalette geçen yıl düzenlenen bin 245 terör operasyonunda 25 terörist  öldürüldü, 55 terörist yakalandı. Operasyonlara istihbarat güçleri de katıldı.

Kaynak: Milliyet

News Code 1876870

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