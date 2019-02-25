İran'ın ulusal çıkarları Rusya ile güçlü ilişkiler gerektiriyor

İran’ın Moskova Büyükelçisi Mehdi Sanai, Tahran’da düzenlenen “İran dış politikasında çok taraflılık; kapasiteler ve stratejiler” konulu toplantıda bir konuşma gerçekleştirdi.

İran-Rusya ilişkilerini değerlendiren Sanai, “İki ülke bazı konularda belirli görüşlere sahip olmasına rağmen bölgemizde hiçbir ülkenin bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili olarak görüşlerinin Rusya kadar bize yakın olmadığını düşünüyorum.” dedi.

Sanai, çok taraflılık kapsamında komşu ülkelerle ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Bu çerçevede Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerle ilişkilerimizi genişletmeliyiz.” ifadesini kullandı.

“Komşu Arap ülkeleriyle olan gerginliklerin seviyesini azaltmaya çalışmalıyız.” diyen Sanai, bölgedeki Arap ülkeleriyle ilişkileri düzeltmede Suudi Arabistan’ın dikkate alınması gerektiğini sölyedi.

Sanai, ulusal menfaatlerin Rusya ile güçlü ilişkiler gerektirdiğini vurgulayarak, son yıllarda bu ilişkilerin artması için çok çalıştıklarını kaydetti.

İranlı Büyükelçi, şu anda iki ülke arasındaki ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaştığını duyurdu.