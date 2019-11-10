İran'ın yeni Moskova Büyükelçisi belli oldu

İran İslami Şura Meclisi, Rusya'ya yeni büyükelçi olarak atanan Tahran milletvekili Kazım Celali'nin istifasını kabul etti.

Tahran milletvekili Kazım Celali, 2012'den bu yana Meclis Araştırma Merkezi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Şimdiki Moskova Büyükelçisi Mehdi Sanai de Tahran'a geri dönecek.

Kazım Celali hakkında açıklama yapan İran Meclis Başkanı Ali Laricani, "Celali aktif bir milletvekiliydi. İran ile Rusya arasındaki stratejik ilişkilerin önemi göz önüne alındığında, Kazım Celali'nin bu ilişkilerin gelişiminde etkili bir rol oynamasını temenni ediyoruz." dedi.