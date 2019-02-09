Avrasya Ekonomik Birliği İran için büyük önem taşıyor

İran’ın Moskova Büyükelçisi Mehdi Sanai, “İran ile Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri arasında serbest ticaret bölgesinin kurulmasını sağlayan anlaşma yakında onaylanması için meclise sunulacak. Bu belge daha önce Rusya, Belarus ve Kazakistan’da parlamento tarafından onaylanmıştı.” dedi.

Moskova’da açıklama yapan Büyükelçi Sanai sözlerine şöyle devam etti:

“Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği'nin diğer üye ülkeleriyle işbirliği seviyesini yükseltmek bizim için büyük önem taşıyor. İran ile Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri arasında serbest ticaret bölgesinin kurulmasının ikili ilişkilerin ivme kazanmasına katkı sağlayacağına inanıyorum.”

Sanai, söz konusu anlaşmanın önemine vurgu yaparak, “Çünkü bu anlaşmayla ülkemize büyük pazar kapıları açılacak ve İran ise pazarını Rusya ile kuzeydeki ülkelere açacak, bu tüm tarafların yararına olacak.” diye konuştu.

Söz konusu anlaşma 17 Mayıs 2018'de Kazakistan’da düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Toplantısı sırasında imzalanmıştı.

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), 29 Mayıs 2014'te Beyaz Rusya, Kazakistan ve Rusya liderleri tarafından imzalanan bir antlaşma ile temelleri atılan siyasi ve ekonomik bir birliktir.