Rusya, Çin ve Hindistan'dan üçlü zirve

China Daily gazetesinin haberine göre, Rusya, Çin ve Hindistan Dışişleri Bakanları 16. Toplantısı, 27 Şubat 2019’da Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletine bağlı Wuzhen kentinde düzenlenecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bu görüşmeler sırasında üç ülke arasındaki münasebetlerin gelişimiyle ikili ve birçok yönlü sorunların yanı sıra küresel ve bölgesel konuları ele alarak, bu başlıklarla ilgili fikir alışverişinde bulunacak.