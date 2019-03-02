Bakan Zarif, Iraklı mevkidaşı Hekim’le görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu. İki komşu ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede iki taraf ortak ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Son günlerde Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yakın gelecekte Irak’ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Ruhani önümüzdeki 11-12 Mart tarihlerinde Bağdat'a ziyarette bulunacak. Bu ziyarette Ruhani’ye Dışişleri Bakanı Zarif eşlik edecek.