Zarif'ten Batı'ya önemli eleştiri

Bugün sabah saatlerinde Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde yapılan bir toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Batı sevgisine kapılan kimseler her şeyin onlardan kaynaklandığını düşünürken başka bir grup da Batı'ya tam karşı; bunların ikisi de Batı'ya odaklanmış bir vaziyette halbuki günümüz dünyasında her şey çok farklı." ifadelerinde bulundu.

Halihazırda dünyadaki tüm gücün ABD ile Batı'da toplanmadığını belirten Zarif sözlerini şöyle sürdürdü: Biz kendimiz birçok şeyin failiyiz ve işte bunu inanmamız gerekiyor. artık oyun yöntemleri sadece askeri güçle sınırlı değil ve bilim, teknoloji, kültür ile bazı diğer etkenler bize bu konuda yardımcı olabilir.

Dışişleri Bakanı ilaveten "Bağımsız olmasaydık şimdi Trump ile diğerleri İran'ı desteklemediğimiz takdirde Rusça veya Çince konuşuyorlardı diyebilirlerdi ancak şimdi artık bunu yapamazlar; Bizim kaydettiğimiz gelişme, güvenlik ve kalkınma gibi başarılarımız tamamen iç etkenlerden kaynaklanıyor ve bu da dünya ile etkileşim halinde olmadığımızı göstermiyor." diye konuştu.

Zarif konuşmalarının bir diğer kısmında ise şunları kaydetti: Bu yıl Batılı ülkeler Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ne üye ülkelere 100 milyar dolarlık bir yardımda bulundu, halbuki İran'ın askeri alandaki tüm bütçesi 16 milyar dolar. Fars Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerin 100 milyar dolar değerinde silah satın alırken bizden korkmaları için sebep ne? Zira bizim güvenliğimiz halka dayanıyor.