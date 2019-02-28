Başkalarının güvensizliği pahasına güvenlik sağlanamaz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Tahran’daki Milad Kulesi’nde yapılan Uluslararası Nevruz Dünyası Konferansı’nda bir konuşma gerçekleştirdi.

Zarif, “İran, bölge ve tüm dünyanın ayını gemide bulunduğunu kabul etmeliyiz. Nevruz kültürünün mirasçıları arasında kavga ve savaş olmamalı.” dedi.

Hindistan ile Pakistan arasında hiçbir çatışma olmaması gerektiğini belirten Zarif, “Diğerlerinin güvensizliği pahasına güvenlik ve geri kalmalarının pahasına kalkınma ve gelişmenin sağlanması mümkün değildir.” ifadesini kullandı.

Zarif, sözlerine şölye devam etti: Nevruz'un mesajına göre sultacılıkla barış sağlanamaz. Nevruz düşüncesi ve davranışıyla sultacılık döneminin sona erdiğini tüm dünyaya gösterelim.” çağrısında bulundu.

Bunlara ilave olarak Bakan Zarif, “Onlar bölgede 7 trilyon dolar harcadılar ancak 700 trilyon dolar daha harcarlarsa bile barışı göremezler çünkü insanlığın aynı kader, sorun ve ortak çözüme sahip olduğunu kabul etmesi gerekiyor ve herkesin barış ortamında yaşaması gerektiğini bilmesi lazım.” diye konuştu.