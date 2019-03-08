Zarif, Iraklı mevkidaşı Hekim’le telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam saatlerinde Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

İki komşu ülke arasındaki yakın ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yakında yapacağı Bağdat ziyareti için son hazırlıklar konuşuldu.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Ruhani önümüzdeki 11-12 Mart tarihlerinde Bağdat'a ziyarette bulunacak. Bu ziyarette Ruhani’ye Dışişleri Bakanı Zarif eşlik edecek.