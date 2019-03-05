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5 Mart 2019 - 15:39

Bakan Zarif, Esad'ın davetlisi olarak Suriye'ye gidiyor

Bakan Zarif, Esad'ın davetlisi olarak Suriye'ye gidiyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yakın gelecekte Suriye Devlet Başkanı Esad'ın davetlisi olarak Şam'a gideceğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak’ta yayın yapan Al Forat kanalına verdiği röportaj’da yakın gelecekte Suriye’ye gideceğini bildirdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’dan davetiye aldığını belirten Zarif, bunun için yakın gelecekte başkent Şam'a gideceğini duyurdu.

Al Forat kanalı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin önümüzdeki 11-12 Mart tarihlerinde Bağdat'a yapacağı ziyaretle ilgili olarak Zarif’le röportaj yapmıştı. Bu ziyarette Ruhani’ye Dışişleri Bakanı Zarif eşlik edecek.

News Code 1877123
Muhammed BURHAN

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