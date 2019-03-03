İran'dan BAE'nin ada iddiasına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüs Behram Kasımi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısını kötüye kullanma çabasının başarısız kaldığını belirtti.

Kasımi, İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın kapanış oturumunda yaşanan olaylara dair şu açıklamalarda bulundu:

“BAE Dışişleri Bakanlığı diğer katılımcı heyetlerin görüşünü almadan ‘Abu Dabi bildirisi’ başlıklı bir metin hazırlayıp kapanış bildirisi olarak sunmaya çalıştı, fakat İran ve Pakistan heyetleri bu duruma şiddetle tepki gösterdiler.

İran heyeti ve bazı heyetlerin tüm protestosuna rağmen BAE, ev sahibi şartlarını kullanıp bilinen tüm kriterlere aykırı bir biçimde protestoları görmezden gelerek, bu toplantıya isteğini dayatmayı planlıyordu. Fakat İran’a ait üç ada ile ilgili iddaların bildiriye eklenmesine tepki gösteren İran heyetinin oturumu terk etmesi sonucu toplantıda gerginlik yaşanmış ve BAE'nin gayrimeşru hedeflerine ulaşamamasıyla sonuçlanmıştır.”

Behram Kasımi, “İran heyeti, BAE'nin kapanış bildirisi olarak önerdiği metnin geçersiz olduğunu bildirmiştir.” ifadesini kullandı.

İran'ın “Abu Musa”, “Küçük Tunb” ve “Büyük Tunb” adalarına olan egemenliğinde hiçbir şüphenin bulunmadığını belirten Kasımi, “Bu tür tutarsız ve sonuçsuz çabalar ülkemizin tarihi egemenliği üzerinde hiçbir etki bırakmayacak ve İran İslam Cumhuriyeti bu adalara olan egemenlik hakkından asla geri çekilmeyecektir.” diye konuştu.