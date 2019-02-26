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26 Şubat 2019 - 19:03

Kasımi: Zarif’in istifası kabul edilmedi

Kasımi: Zarif’in istifası kabul edilmedi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin açıkladığı gibi Sayın Zarif’in istifası kabul edilmemiştir” ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in istifası hakkında açıklamalarda bulunan Behram Kasımi, “Sayın Zarif’in İnstagram hesabından yaptığı paylaşımın dışındaki tüm değerlendirmeler ve tartışmalar gerçeği yanıstmamaktadır. Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin açıkladığı gibi bu istifa kabul edilmemiştir” dedi.

Dün görevi bırakmak istediğini açıklayan Zarif, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 67 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın" ifadelerini kullanmıştı.

                                                

News Code 1876944

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