İran: Avrupa ülkelerinden pratik adım bekliyoruz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, ikili ilişkileri görüşmek üzere Tahran’a gelen Almanya Dışişleri Bakanlığı Bölgesel İşleri Genel Müdürü Philipp Ackermann ile bir araya geldi.

Irakçi, İran’la yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin, "Mevcut anlaşmayı devam ettirmek için sadece siyasi irade yeterli değil. Avrupa ülkeleri bunu korumak için pratik adımlar atmalı ve bedel ödemesi lazım." dedi.

AB’nin kuracağı Ticari İşlemleri Destekleme Kurumu (INSTEX) başlıklı mali mekanizmanın oluşum sürecinin uzamasını eleştiren Irakçi, "AB’nin bu yönde attığı son adım nükleer anlaşmanın uygulamasına ilişkin verdiği taahhütlerinin bir parçasıdır. Onlardan söz konusu mali kanalın acilen devreye sokması beklenir.” ifadesini kullandı.

Irakçi sözlerinin bir kısmında da Almanya'nın İran'ın Mahan Havayolları'na uyguladığı kısıtlamaya sert bir şekilde tepki gösterdi.

Alman yetkili de bu görüşmede, Berlin'in nükleer anlaşmadan yana olduğunu belirterek, mali kanalın yürürlüğe sokulmasının ülkesinin öncülüğü olduğunu dile getirdi.