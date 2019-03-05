İsrail Kudüs'teki Filistinli aileden evlerini boşaltmasını istedi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin topraklarını ele geçirmek için faaliyetlerde bulunan Ateret Cohanim isimli dernek, İsrail mahkemelerince, Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan mahallesinde yaşayan Maraga ailesinden 100 yılı aşkın süredir oturdukları 5 dairelik binayı boşaltmaları için alınan kararı iletti.

Gönderilen tebligatta, boşaltma kararına gerekçe olarak Maraga ailesine ait binanın bulunduğu arsanın "1881'de bölgede yaşayan Yahudi bir aileye ait olduğu" iddiası gösterildi.

Maraga ailesi, 100 yılı aşkın süredir burada yaşadıklarını ve arsanın kendilerine ait olduğunu gösteren belgelere sahip olduklarını belirterek, söz konusu arazinin Yahudi bir aileye ait olduğu iddiasını yalanladı.

Her an evlerinden zorla çıkarılma korkusu yaşayan 15 kişilik Maraga ailesinin gergin bekleyişi devam ediyor.

Silvan Mahallesi, kentin Yahudileştirilmesi için çalışan Yahudi derneklerinin en önemli hedefleri arasında. Silvan'daki Filistinlilere ait evleri "satın almayı" hedefleyen bu derneklerin İsrail tarafından "el altından" desteklendiği dile getiriliyor.

Mescid-i Aksa'ya yakınlığı sebebiyle büyük önem arz eden mahallede Filistinlilere ait evler zaman zaman İsrail tarafından "imar izni" olmadığı gerekçesiyle yıkılıyor.

İsrail'in Silvan'da yaşayan Filistinlileri bölgeden çıkarmak için çeşitli bahaneler ürettiği, diğer yandan da mahalleye Yahudi yerleşimcileri yerleştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

Kaynak: AA