Filistinlilerin haklarına uymayan herhangi bir anlaşmaya karşıyız

Filistin Fetih Hareketi’nin liderlerinden Mendar al-Hayık, Filistin halkının haklarına uymayan herhangi bir anlaşmaya karşı olduklarını açıkladı.

Mander al-Hayık, "Kudüs Filistin’in daimi başkenti. Burası yalnızca siyasi bir başkent değil, aynı zamanda İslam ve Hristiyanlık inançlarına yayılan dini bir başkenttir. Filistin’e layık olmayan herhangi bir anlaşma Filistin halkını memnun etmeyecek." dedi.

Filistinli yetkili ayrıca, uluslararası toplumu mültecilerin dönmesine ilişkin uluslararası kararları uygulamaya çağırırken hiçkimsenin ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması'na imza atmayacağını bildirdi.

Filistinlilerin haklarına uymayan herhangi bir anlaşmanın kabul edilmez olduğunu açıklayan Mander al Hayık, "Bizim için Kudüs’ün başkent yapılmasıyla mültecilerin geri dönmesi çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.