Suudi Arabistanlı yetkililer arasındaki anlaşmazlıklar artıyor

Sputnik’in aktardığı habere göre, The Guardian gazetesi bir rapor yayınlayarak, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bu ülkenin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki anlaşmazlıkların arttığı belirtti.

The Guardian gazetesinde yayınlanan raporda şu ifadelere yer verildi: İki taraf arasında Yemen savaşı dahil birçok siyasi konular üzerindeki anlaşmazlıklar son haftalarda artmıştır. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın terör konusu da bu sürecin hızlanmasına sebep olmuştur. Suudi Kralı Selman bin Abdulaziz'in Danışmanları da kralın şubat ayındaki Mısır ziyareti kapsamında ona karşı olası bir darbe girişimini duyurmuştu.

Söz konusu raporun devamında da Muhammed bin Selman’ın kralın karşılama törenine katılmadığı ve babasının yokluğunda göreve atama ve görevden alma konusunda onu öfkelendiren bir takım değişiklikler yaptığı ifaderi yer aldı.

Bu raporda ilaveten tarafların Suudi Arabistan’ın Sudan ile Cezayir karşısındaki tutumu üzerinde fikir ayrımına sahip olduğu belirtildi.