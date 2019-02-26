Suudi komutanı taşıyan araç infilak etti

Yemen ordusu topçu birliklerinin Suudi Arabistan güçlerine bağlı "teknik planlama" ekibinin komutanı Selman Abdülaziz el-Asiri'yi taşıyan aracı vurduğu bildirildi.

Arap medyasına göre, Suudi Arabistan’ın Necran bölgesinde, "teknik planlama" ekibinin komutanı Selman Abdulaziz el-Asiri'ni taşıyan aracın infilak etmesi sonucu bu komutanın öldüğü belirtildi.

Suudi Arabistan basını, son hafta içinde 20 Suudi askerin öldüğü haberini yayınlamıştı.

Necran, Cizan ve Asir sınır bölgesindeki cephe hattında Suudi Arabistan ile Yemen güçleri arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.