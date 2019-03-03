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3 Mart 2019 - 11:01

Suudi Arabistan'da hekime işkence skandalı

Suudi Arabistan'da hekime işkence skandalı

New York Times gazetesi Suudi Arabistanlı bir hekimin 15 aydan beri bu ülkede tutuklanarak işkence edildiğini aktardı.

Al Jazeera kanalının aktardığı habere göre, New York Times gazetesi Suudi hekim Velid Fetihi’nin Kasım 2017’den bu yana herhangi bir soruşturma yapılmadan Suudi Arabistan’da göz altına alınarak, işkence edildiğini bildirdi.

Bu konuda edinilen bilgiye göre, Fetihi’nin Suudi güvenlik güçleri tarafından elektroşokla işkence edildiği belirtildi.

Amerikan vatandaşı olan Velid Fetihi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın yolsuzlukla mücadele gerekçesiyle tutuklama dalgası başlattığı zaman göz altına alınmıştır.

News Code 1877047
Ruya FEREYDUNI

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