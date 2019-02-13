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13 Şubat 2019 - 16:24

Veliaht Prens Kabe'nin çatısına çıktı!

Veliaht Prens Kabe'nin çatısına çıktı!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Müslüman aleminin kutsal mekanı Kabe'deki Kabe'nin üstüne çıkması sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Son aylarda Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde hedef isimlerden biri olan Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman yeni bir tartışma konusu oldu.

Habertürk'e göre, sabahın erken saatlerinde Kabe'nin içine giren Muhammed bin Selman, daha sonra Beytullah'ın (Kabe Binası) çatısına çıktı. Veliaht Prens'in Kabe'nin üstüne çıkması sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri oldu. 

Günümüzde genelde yağmur yağdığında temizlik yapılması veya kutsal binanın örtüsünün değiştirilmesi için görevliler binanın çatısına çıkıyor, Kabe'nin temizliği etkinliğine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da katıldı.

600 askerin bir anda geldiği harem alanında güvenlik çemberi oluşturuldu.

Veliaht Prens, önce Hacr-ül Esved taşını öperken, daha sonra kurulan platform ile merdivenlerden Kabe'nin içine girdi.

News Code 1876619
Azar MAHDAVAN

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