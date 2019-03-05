Suudi Arabistan'dan Yemen'e topçu saldırı

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Hudeyde kenti için yapılan ateşkes anlaşmayı ihlal etmeyi devam ediyor.

Suudi güçleri Hudeyde’de yeni bir operasyon düzenleyerek, bu vilayetteki al-Daraemi bölgesini topçu saldırılarla hedef aldı.

Öte yandan Hudeyde’nin çeşitli bölgeleri de birkaç kez Suudi savaş uçakları tarafından bombalandı.

Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Seri dün yaptığı açıklamada Suudilerin son dört gün içerisinde yaklaşık bin kez ateşkesi ihlal ettiklerini duyurmuştu.