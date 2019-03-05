  1. Dünya
  2. Ortadoğu
5 Mart 2019 - 12:00

Suudi Arabistan'dan Yemen'e topçu saldırı

Suudi Arabistan'dan Yemen'e topçu saldırı

Suudi Arabistan güçleri yeni bir operasyon düzenleyerek, Yemen’in Liman kenti Hudeyde’yi topçu saldırılarla hedef aldı.

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Hudeyde kenti için yapılan ateşkes anlaşmayı ihlal etmeyi devam ediyor.

Suudi güçleri Hudeyde’de yeni bir operasyon düzenleyerek,  bu vilayetteki al-Daraemi bölgesini topçu saldırılarla hedef aldı.

Öte yandan Hudeyde’nin çeşitli bölgeleri de birkaç kez Suudi savaş uçakları tarafından bombalandı.

Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Seri dün yaptığı açıklamada Suudilerin son dört gün içerisinde yaklaşık bin kez ateşkesi ihlal ettiklerini duyurmuştu.

News Code 1877107
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 4 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler