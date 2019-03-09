  1. Ekonomi
9 Mart 2019 - 14:40

ABD'deki ajanstan Suudi Arabistan'a 400 milyon dolarlık Kaşıkçı protestosu

ABD'deki ajanstan Suudi Arabistan'a 400 milyon dolarlık Kaşıkçı protestosu

Hollywood'un önemli yetenek ajanslarından Endeavor'un, Suudi Arabistan'dan aldığı 400 milyon doları, Cemal Kaşıkçı cinayetini protesto etmek amacıyla geri verdiği bildirildi.

New York Times gazetesinin haberine göre, Ariel Emanuel'in yönetimindeki Endeavor ile Suudi Arabistan arasında geçen bahar aylarında 400 milyon dolarlık anlaşma imzalandı.

Gazeteye konuşan konuya yakın kaynaklar, şirketin yöneticisi Emanuel'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'ın şirketine yaptığı yatırımı yeniden düşündüğünü belirtti.

Emanuel'in yetkililere 400 milyon doları geri vermek istediğini söylediğini anlatan kaynaklar, Emanuel'in Suudi Arabistan'ın tepkisinden çekindiği için yakın korumalarla gezdiğini kaydetti.

Kaynaklar, birkaç hafta önce şirketin Kaşıkçı cinayetini protesto amacıyla söz konusu meblağı Suudilere iade ettiğini ve ortaklığın resmi olarak bittiğini dile getirdi.

News Code 1877226
Azar MAHDAVAN

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