Veliaht Prens’in koruyucu meleği Trump

Almanya'da, Ren Nehri'ne komşu şehirlerde "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval kutlamalarında "Rosenmontag (Gül Pazartesi)" adı verilen büyük karnaval geçidi yapıldı.

DW Türkçe’ye göre, Almanya’da karnaval eğlencesi zorlu hava koşullarına rağmen yaratıcı siyasi hicivlerin sergilendiği "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Veliaht Prens’i resmeden bu çarpıcı maket gibi figürler karnaval geçidinde yer aldı. Trump, Veliaht Prens’in Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantısı olup olmadığına yönelik soru işaretlerine karşın, Suudi Arabistan’ın "Washington’ın sarsılmaz partneri olarak kalacağını" söylemişti.