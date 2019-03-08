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8 Mart 2019 - 15:32

Endonezya'da şiddetli deprem

Endonezya'da şiddetli deprem

Endonezya'nın Papua eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Yalimo bölgesinin 71 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin, yerin 10 kilometre altında oluştuğunu açıkladı.     

Depremde ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.     

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.       

News Code 1877197

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