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9 Mart 2019 - 14:05

ABD'de keçi belediye başkanı oldu

ABD'de keçi belediye başkanı oldu

ABD'nin Vermont eyaletinde "Lincoln" isimli keçi, "Fair Haven" adlı kasabada "fahri belediye başkanı" seçildi. Lincoln, 53 oydan 13'ünü alarak başkan oldu.

ABD'nin Vermont eyaletinde "Lincoln" isimli keçi, "Fair Haven" adlı kasabada "fahri belediye başkanı" seçildi.

Yeni Şafak'ın Associated Press'ten aktardığı habere göre, yaklaşık 2 bin 500 kişilik nüfusu bulunan kasabanın "fahri belediye başkanı" keçi oldu.

Kasabanın idarecisi Joe Gunter, yerel basına yaptığı açıklamada, kasabanın belediye başkanının olmadığını ve bu nedenle bir hayvanı "fahri belediye başkanı" olarak seçimle belirleme kararı verdiğini söyledi.

3 yaşındaki "Lincoln" isimli keçi, kullanılan 53 oydan 13'ünü alarak kasabanın "fahri belediye başkanı" seçildi.

News Code 1877217
Muhammed BURHAN

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