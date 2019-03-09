ABD'de keçi belediye başkanı oldu

ABD'nin Vermont eyaletinde "Lincoln" isimli keçi, "Fair Haven" adlı kasabada "fahri belediye başkanı" seçildi.

Yeni Şafak'ın Associated Press'ten aktardığı habere göre, yaklaşık 2 bin 500 kişilik nüfusu bulunan kasabanın "fahri belediye başkanı" keçi oldu.

Kasabanın idarecisi Joe Gunter, yerel basına yaptığı açıklamada, kasabanın belediye başkanının olmadığını ve bu nedenle bir hayvanı "fahri belediye başkanı" olarak seçimle belirleme kararı verdiğini söyledi.

3 yaşındaki "Lincoln" isimli keçi, kullanılan 53 oydan 13'ünü alarak kasabanın "fahri belediye başkanı" seçildi.