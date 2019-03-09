İranlı "Tilki" yebancı festivallere katılıyor

Belgesel ve Deneysel Sinema Merkezi’nin Halkla ilişkiler Bölümü’nün haberine göre, İranlı sinemacı Sadık Cevadi’nin yönettiği "Tilki" adlı kısa animasyon, bu sene 11'incisi Tahran'da düzenlenen Uluslararası Animasyon Film Festivali’ndeki başarıları ardından uluslararası üç yabancı festivale de katılım hakkı kazandı.

“Tilki”nin katılacağı festivallerden birisi 14-16 Mart tarihleri arasında Fransa’nın Paris ve Léon kentlerinde düzenlenecek olan 2. Uluslararası Phenicien Film Festivali’dir.

Bu animasyon filmi ayrıca 22-31 Mart tarihleri arasında Portekiz’de düzenlenecek olan 18. Uluslararası Lizbon Film Festivali'nin en iyi animasyon bölümünde yarışacak. Söz konusu festivalde son bir yılın en iyi filmleri hikaye, teknik ve sanatsal değerler açısından gösterime girecek.

“Tilki” adlı animasyon ilaveten 22-30 Mart tarihleri arasında ABD’nin Vermont eyaletinde düzenlenecek 22. Uluslararası Yeşil Dağ Film Festivali’nin yarışma bölümünde sinemaseverlerle buluşacak. Bu festivalin amacı çeşitli kültürleri tanıtmak ve çeşitli kültürel perspektiflere sahip eserleri göstermektir.

şimdiye kadar İspanya’nin Elche, İtalya’nın Cartoon Club, Kanada’nın Reggina, Sırbistan’ın Anima, Portekiz’in Sine anima, Romanya’nın Animist, Holanda’nın Fluxus ve Yunanistan’ın Aten festivallerinde gösterilen “Tilki” ayrıca Bulgaristan’da düzenlenen Varna Film Festivali’nde de en iyi animasyon olarak seçilmişti.

Tilki animasyonunun özeti şöyle: Çok hareketli olan genç bir tilki ilk aşkını yaşarken bir avcı tarfından avlanır. Avcı tilkinin boynuna birer çan takarak Salıverir. Fakat bu durumda ormanda yaşam gücünü giderek kaybeden tilki, evcil bir hayvan olmak için avcının yanına dönmeye karar verir.