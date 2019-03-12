  1. Siyaset
12 Mart 2019 - 20:36

İran’dan ABD’ye sert tepki

İran’dan ABD’ye sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook’un Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Irak ziyaretine ilişkin iddialarına tepki gösterdi.

Behram Kasımi, ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook’un Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Irak ziyaretine ilişkin açıklamalarının kabul edilebilir olmadığını belirterek,  “Bu ABD’li yetkilinin sinirlenmesi şaşırtıcı değildir. Çünkü onlar Ortadoğu’da milyarlarca dolar harcamalarına rağmen istedikleri konuma ulaşamadıkları için bu gibi iddiaları ileri sürüyorlar” dedi.

İran ve Irak’ın bağımsız ülkeler olduğunu ve hükümetlerinin halk tarafından seçildiğini vurgulayan Kasımi, “Hiç şüphesiz ki bu iki millet kendi menfaatlerini çok iyi teşhis edebiliyorlar ve kendi tarihi boyunca yıkım ve savaşa yol açan bir ülkenin kilometrelerce uzaklıktan onların yerine karar vermesine müsaade etmezler” diye konuştu.

News Code 1877316

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 10 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler