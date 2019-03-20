İran'dan İsrail'in iddialarına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram kasımi, İsrail yetkililerinin cep telefonlarının İran’lı hackerler tarafından hacklendiği iddiasını reddederek “Bu rejimin makamları uzun geçmişten beri mesnetsiz iddialarda bulunmaya ve yalan söylemeye alışkındır” dedi.

İsrail ile ABD yetkililerinin düşmanlık ve İranofobinin yayılmasıyla ülkemize karşı azami şekilde baskı yapmaya çalıştıklarını belirten Kasımi, “Bunlar psikolojik savaşta, İran’a karşı psikolojik bir atmosfer yaratma konusunda her türlü mesnetsiz sözleri ileri sürerek, hedeflerine ulaşmayı amaçlıyorlar” ifadesinde bulundu.

Kasımi ayrıca İran’ın Avustralya parlamento sistemlerini hacklemedeki rolü olduğu iddialarını reddederken “Hiç kuşkusuz, bu yalan, İran'ın teknoloji alanındaki meşru yeteneklerine karşı aynı psikolojik savaşın bir başka parçasıdır. Bu her zaman olduğu gibi ulaşılmaz bir rüya olarak sadece onların öfkelenmesine yol açacak” diye konuştu.

Siyonist medya daha önce eski İsrail Genelkurmay Başkanı “Benny Gantz”ın telefonunun İran İstihbarat’ı tarafından hackedildiğini iddia etmişti.