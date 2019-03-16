Yeni Zelanda cami katliamcısı mahkemeye çıkarıldı

Avustralyalı zanlı Brenton Tarrant, Christchurch Bölge Mahkemesine çıkarıldı. Gözaltının ardından Tarrant ilk kez görüntülendi.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood Camilerinde cuma namazı sırasında 49 kişiyi katledip 40 kişiyi yaralayan Avustralyalı Tarrant, cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkartıldı.

Yoğun güvenlik tedbirleri altında çıkartıldığı mahkemede kefalet talebinde bulunmayan terörist Tarrant’ın, 5 Nisan'a kadar gözaltında tutulmasına hükmedildi.

Saldırganın mahkeme huzuruna çıkarıldığı sırada gülümsediği ve eliyle ırkçı bir işaret yaptığı görüldü.

Sputnik'e göre, saldırıyla ilişkili cinayetle suçlanan Avustralya vatandaşı dahil üç kişinin tutuklandığı, bu kişilerin hiçbirinin daha önce sabıka kaydının olmadığı, Yeni Zelanda'da ya da başka bir yerde istihbarat servisleri tarafından izlenen şahıslar arasında yer almadıkları belirtildi.