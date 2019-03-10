Zarif, Bağdat'ta gündemdeki konuları değerlendirdi; müzakereye hazırız!

Irak ziyareti için Bağdat’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Arapça yayınlanan Al Forat kanalına verdiği röportajda gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Zarif, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Irak ziyareti hakkında, “Bu ziyaret öncelikle Tahran ile Bağdat hükümeti ve iki ülke halkları arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi ve ortak ekonomik fırsatlar yaratmayı amaçlıyor. Bölgedeki iki ülkenin ortak çıkarlarını gerçekleştirmek istiyoruz. Bizim için önemli olan, her iki ülkedeki durumun iyileştirilmesi ve bölgedeki güvenliğin geliştirilmesi. Irak bölgede önemli bir faktördür.” dedi.

ABD’nin Irak’a İran’la bağlarını kesmek için baskı uyguladığını belirten Zarif, “Buradaki tüccarlar ve iş adamları yaptırımların Irak ve İran halkına zararlı olduğunu düşünüyorlar. Irak ile kapsamlı bir ilişki kurmak istiyoruz. İki ülkenin güçlü bir ortaklığa sahip olduğu için stratejik, ekonomik ve uluslararası ilişkiler kurabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Bağdat’ın, İran, Türkiye, Mısır, Irak ve Suudi Arabistan bölgesel güvenlik müzakereleri önerisini olumlu karşılayan Zarif, son günlerde yaptığı isitfa talebinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Tahran ziyareti ile alakalı olmadığını açıklayarak, şunları söyledi:

“Amacım İran Dışişleri Bakanlığı'nın statüsünü korumaktı. İki hafta önce Suriye'deydim; Esad ve Velid Muallim ile görüşmüştüm. Suriye yetkilileriyle olan ilişkilerimiz çok güçlüdür ve bunun için önümüzdeki günlerde bu ülkeyi ziyaret edeceğim.”

Zarif sözlerine şöyle devam etti:

“İran'ın bölgedeki politikası sabittir ve değişmez. Her daim Irak, Suriye, Lübnan, Bahreyn, Yemen ve Afganistan’ın yanındayız ve yabancı güçlerin bölgeyi yönetmesini asla kabul etmiyoruz. Yabancıların bölgede bulunduğu sürece herhangi bir geleceğe inanmıyoruz ve bunu müzakere etmeyeceğiz. Dış politikamız bölgedeki hiçbir ülkeye karşı değil ve Suudi Arabistan ve Müslüman ülkeleri bölgeden silmeye çalışmadık.”

İran-Suudi Arabistan ilişkilerine dair Zarif, “Riyad’la müzakereye her zaman hazır olduğumuzu ifade ettim; ne yazık ki, Suudi Arabistan yönetimi bunu konuşmak istemiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Zarif, nükleer anlaşmanın kaderine dair şu açıklamalarda bulundu:

“Yüzlerce uzmanın çalışmasının sonucu olan anlaşma tekrarlanamaz. Amerikalıların ne istediğini bilmiyorum. Diyaloğun ilkesi karşılıklı saygıdır. Verdiğiniz sözlere saygı göstermediğiniz zaman, sizinle olan anlaşmaya güvenilemez, bu nedenle ABD Başkanı Donald Trump ile konuşmak yararlı olmaz.”

Son olarak İran Dışişleri Bakanı Zarif, 2021'deki seçimlerde cumhurbaşkanlığı için aday olmayacağını açıkladı.