  1. Dünya
  2. Ortadoğu
20 Mart 2019 - 11:05

Avustralya'dan Erdoğan'ın sözlerine tepki

Avustralya'dan Erdoğan'ın sözlerine tepki

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale Savaşı'nın 104'üncü yıldönümü töreninde yaptığı konuşmasından dolayı bu ülkenin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç'u çağırdı.

NBC’nin haberine göre, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale Savaşı'nın 104'üncü yıldönümü töreninde yaptığı konuşmasından dolayı bu ülkenin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç'u çağırdı.

Avustralya hükümetinin Türikiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde düzenlenen terör saldırısına yönelik sözlerinin ardından böyle bir çağrıda bulunduğu belirtildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Türkiye Büyükelçisi  Korhan Karakoç ile bir araya gelerek, Erdoğan’ın ifadelerinin işe yaramaz ve hakaret edici olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı dün bir yazı paylaşarak, Yeni Zelanda felaketindeki grevcinin terör örgütü DEAŞ üyeleriyle faklı olmadığını bildirmişti.

News Code 1877466
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 4 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler