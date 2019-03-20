Avustralya'dan Erdoğan'ın sözlerine tepki

NBC’nin haberine göre, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale Savaşı'nın 104'üncü yıldönümü töreninde yaptığı konuşmasından dolayı bu ülkenin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç'u çağırdı.

Avustralya hükümetinin Türikiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde düzenlenen terör saldırısına yönelik sözlerinin ardından böyle bir çağrıda bulunduğu belirtildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Türkiye Büyükelçisi Korhan Karakoç ile bir araya gelerek, Erdoğan’ın ifadelerinin işe yaramaz ve hakaret edici olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı dün bir yazı paylaşarak, Yeni Zelanda felaketindeki grevcinin terör örgütü DEAŞ üyeleriyle faklı olmadığını bildirmişti.