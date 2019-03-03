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3 Mart 2019 - 11:53

ABD'de araç kalabalığa daldı: 2 ölü, 8 yaralı

ABD'de araç kalabalığa daldı: 2 ölü, 8 yaralı

ABD'nin New Orleans kentinde bir araç, Esplanade Caddesi'ndeki kalabalık arasında daldı.

ABD'nin Louisiana eyaletinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı.

Karar'ın aktardığı habere göre, ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, New Orleans kentindeki Esplanade Caddesi'nde kalabalığın arasına dalan bir otomobilin çarptığı iki kişinin yaşamını yitirdiğini, sekiz kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti. Sürücü gözaltına alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

News Code 1877051
Azar MAHDAVAN

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