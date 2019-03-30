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30 Mart 2019 - 11:08

Sadr'dan ABD'nin Golan Tepeleri kararına tepki

Sadr'dan ABD'nin Golan Tepeleri kararına tepki

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdıklarını ilan eden başkanlık kararına imza atmasına tepki gösterdi.

Sadr, yaklaşık 4 ay sonra ilk kez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump’ın Golan Tepeleriyle ilgili kararına tepki göstererek, “Golan, Arap’tır.” ifadesini kullandı.

Sputnik'e göre, Irak’ta hükümet kurma sürecinde sosyal medya hesabını sık sık kullanarak açıklamalarda bulunan Şii lider, yaklaşık 4 aydır gözlerden uzak durarak, hiçbir şekilde bildirimde bulunmamıştı.

Bir süre Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Şii liderin 4 gün önce Necef’teki Hannana bölgesinde bulunan ikametgahına geri döndüğü iddia edilmişti.

News Code 1877592
Azar MAHDAVAN

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