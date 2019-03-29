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29 Mart 2019 - 09:31

Zarif’ten Müslüman devletlere 'birleşelim' çağrısı

Zarif’ten Müslüman devletlere 'birleşelim' çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden ABD’nin Golan Tepeleri kararına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden ABD’nin Golan Tepeleri kararına tepki gösterdi.

Zarif paylaşmında, şu ifadelere yer verdi:

"ABD’nin Kudüs’la ilgili kararından bir yıl sonra Trump tarafından işgal altındaki Golan Tepeleri’ne dair yasadışı bir kararın duyurulması Araplar ve Müslüman kardeşlerimiz için uyarıcı bir mesaj hatırlatmaktadır: Amerika ile İsrail ellerini size doğru uzatıyor. Onların önünde ne kadar diz çökerseniz bile topraklarınızı çalıyorlar. Hadi birleşelim."

Geçtiğimiz 26 Mart'ta ABD Başkanı Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını imzalamıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

News Code 1877570
Muhammed BURHAN

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