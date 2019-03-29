ABD'nin Golan Tepeleri kararı uluslararası hukuka aykırı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, görüşmelerde kültür ve turizm konularının yanı sıra askeri ve savunma alanındaki iş birliği ve Suriye meselesinin ele alındığını ifade etti.

Konuşmasında ABD'nin Golan Tepeleri kararına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Lavrov, bu konunun İsrail'de yapılacak seçimlerle ilişkilendirildiğini fakat olayın başka bir boyutunun da şuurlu ve bilinçli olarak "ben her şeyi yaparım" gösterisi olduğunu dile getirdi.

Rus Bakan Lavrov, "Bu uluslararası hukuka aykırı. Her türlü uluslararası hukuk ihlal edilmiş ve çiğnenmiştir." şeklinde konuştu.

"Astana formatı kapsamında anayasa komitesi çalışmalarını hızlandırdık"

Suriye meselesinin görüşmelerde ele alınan konulardan olduğunu kaydeden Lavrov, "2254 sayılı BM kararı kapsamında çalışmaların devam ettirilmesinden yanayız. Buradaki kararların etkin şekilde uygulanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana formatı kapsamında aktif çalıştığını belirten Lavrov, "Astana formatına engel olmak isteyenler de var ama biz bu kapsamda anayasa komitesi kurulması çalışmalarını hızlandırdık. Anayasa komitesinin kurulmuş olması Cenevre sürecinin geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

AA'ya göre; Rus Bakan Lavrov, anayasa komitesinde yer alacak isimlere ilişkin, "Şu anda bazı isimler Şam ile muhalefet arasında son olarak kararlaştırılıyor ve bu isimler yakın zamanda (Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir) Pedersen'e iletilecek." dedi.

Suriye'de ilerleyen süreçte beşeri durum ve altyapının geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Lavrov, Suriye arazisinde terörizmin ortadan kaldırılması için müşterek çabalara devam edeceklerinin altını çizdi.