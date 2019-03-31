İran sınırlarını korumaya hazırız

İran Genelkurmay Başkanlığı, İslami Cumhuriyet'in referandumla kabul edildiği gün olan "12 Ferverdin İran İslam Cumhuriyeti Günü” (İran takvimine göre) dolayısıyla birer bildiri yayınladı.

Söz konusu bildiride, "İran Silahlı Kuvvetleri, halkın oyuna dayanan İslami düzenin temellerine en ufak zarar verilmesine asla müsaade etmeyecek ve ülkenin sınırlarını savunma konusunda her türlü fedakarlığa hazırdır."

01 Nisan (12 Ferverdin) ülkenin büyük önderi İmam Humeyni'nin (r.a) 1979 yılında resmi olarak ilan ettiği İran İslam Cumhuriyeti Günü'dür.